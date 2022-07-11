В Самарской области мигрант стал «отцом» ребенка и получил вид на жительство в РФ

Этой историей заинтересовались надзорные органы

На территории Самарской области несколько иностранцев признали себя «отцами» детей, являющихся гражданами России. Сделано это было для того, чтобы беспрепятственно проживать на территории страны. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Один из случаев произошел в Автозаводском районе Тольятти. Россиянка и житель Кыргызстана пришли в местный ЗАГС, чтобы установить отцовство ребенка. Малыш, как и его мама, является гражданином России, а его «отцом» признали иностранного гостя. Благодаря этому мужчина получил вид на жительство в РФ.

А через неделю после этого мать ребенка обратилась в суд, где попыталась оспорить отцовство. Сведения об отце должны были быть исключены из актовой записи о рождении ребенка. Иск поддержал и «отец» малыша, поэтому суд удовлетворил требования. Однако прокуратуре эта история показалось странной.

- Поскольку данные действия направлены не на гарантии прав ребенка воспитываться в полной семье, а на обход правил получения вида на жительство и нарушение миграционного законодательства, прокурором Автозаводского района г.Тольятти в суд направлено исковое заявление о признании действий по установлению отцовства ничтожными (фиктивными), - рассказали в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

В настоящее время иск находится в производстве суда.