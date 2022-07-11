В Самарской области стартовала акция «Живая классика»

В Самаре пройдет Всероссийская акция Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В Самарской области местные жители смогут принять участие во Всемирном Дне чтения вслух. В регионе стартовала акция «Живая классика».

По всей стране отмечают День чтения вслух 23 июля 2022 года. В акции сможет принять участие любой желающий. Площадкой мероприятия выступит Самарская областная библиотека для молодежи на проспекте Ленина, 14. На праздник также прилетит известный российский писатель и журналист Герман Садулаев.

Рядом с библиотекой оборудуют фотозону, участники-чтецы публично продекламируют стихи или прозу. Вход свободный. Возрастное ограничение – 6+.