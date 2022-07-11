Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июля 2022 11:52

Власти Тольятти прокомментировали массовую эвакуацию 11 июля 2022 года

Сотням горожан пришлось покинуть ряд зданий из-за звонков о «бомбах»
Анастасия ФИЛАТОВА
Оперативные службы проверяют сообщения о минировании зданий / Фото: vk.com/tltvip

Оперативные службы проверяют сообщения о минировании зданий / Фото: vk.com/tltvip

В администрации Тольятти прокомментировали волну эвакуаций, которая прокатилась по городу в понедельник, 11 июля 2022 года. Власти подтвердили, что неизвестные сообщили о возможных актах терроризма в ряде объектов.

– Поступили звонки о минировании. Сейчас оперативные службы города проверяют и отрабатывают данные сообщения, – прокомментировали в мэрии Тольятти в соцсетях.

Напомним, эвакуация затронула несколько торговых центров, детские сады, гостиницы, школы, суды и даже церкви. Всех посетителей попросили покинуть здания. Через некоторое время туда стали съезжаться специалисты экстренных служб – для обследования территорий. По словам местных жителей, некоторые заведения уже вернулись к штатному режиму работы.