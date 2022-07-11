В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с холерой в регионах

Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить завоза инфекции в страну Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с возможным распространением холеры в регионах. По данным ведомства, ни в одном субъекте страны случаев заболевания выявлено не было. Как пишет ФАН, специалисты сейчас делают все возможное, чтобы не допустить завоза инфекции в Россию.

Напомним, ранее стало известно, что в Уханьском университете (Китай) выявили один случай заражения холерой. Где и как человек подхватил заразу, пока не ясно.

Отметим, что в России в последние годы не было ни одного случая завоза холеры. До этого были единичные заносы инфекции. Ее привозили граждане, вернувшиеся в страну из Индии. Тогда специалистам удалось не допустить распространения заболевания.