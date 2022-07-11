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Общество11 июля 2022 12:22

В Самаре подрядчик исправит часть дефектов на стадионе «Солидарность Арена»

Соответствующих мер добилась администрация стадиона
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Иск ГАУ "Самара Арена" рассмотрели в Арбитражном суде Москвы

Иск ГАУ "Самара Арена" рассмотрели в Арбитражном суде Москвы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Москвы рассмотрел заявление ГАУ Самарской области «Самара Арена». Администрация стадиона направляла иск к подрядчику объекта ООО «ПСО «Казань», в котором требовала устранить появившиеся на стадионе дефекты.

В общей сложности на «Солидарность Арене» обнаружили более 500 недочетов, которые привели к печальным последствиям. В их числе - протекающая кровля, отсутствие герметичности в системе отопления, разрушение бетона около деформационных швов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования истца, но только частично.

Как сообщается на сайте суда, ООО «ПСО «Казань» предстоит восстановить целостность кровли и ее снегозадержание, устранить протечки. Также необходимо устранить оползание земляного пласта в периметре стадиона и привести в порядок герметизацию тепловой камеры.

На работы отведено 30 дней. В удовлетворении остальных требований ГАУ «Самара Арена» отказано.