Главного тренера «Крыльев Советов» наградили за развитие самарского футбола

Болельщики поздравили наставника "КС" с заслуженной наградой Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин стал обладателем награды «За развитие самарского футбола». Его отметили на премии «Медиаперсона – 2022», организатором которой выступила «Комсомольская правда».

– Да, Игорь Витальевич – идеальный пример для подражания в сфере развития футбола в Самаре. Супертренер! Поздравляем, – поддержали в соцсетях наставника «Крыльев» болельщики.

Напомним, Игорь Осинькин занял пост главного тренера самарской команды летом 2020 года. Под его руководством «КС» победили в ФНЛ 2020/21 и вернулись в Российскую премьер-лигу. Также они дошли до финала Кубка России, однако проиграли «Локомотиву». Недавно наставник продлил контракт с клубом. Он продолжит тренировать «Крылья» в ближайшие три года.