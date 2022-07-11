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Общество11 июля 2022 12:57

Самарцев предупредили об особом противопожарном периоде

Все ответственные службы лесных массивов и населенных пунктов региона пребывают в состоянии готовности
Максим ВЕБЕР
Губернатор отметил необходимость работы всех ответственных ведомств региона в режиме повышенной готовности, а также призвал активно оповещать граждан об особом противопожарном периоде.

Губернатор отметил необходимость работы всех ответственных ведомств региона в режиме повышенной готовности, а также призвал активно оповещать граждан об особом противопожарном периоде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тема наступившей жары в Самарской области стала одной из основных тем оперативного совещания, которое 11 июля провел глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил необходимость работы всех ответственных ведомств региона в режиме повышенной готовности, а также призвал активно оповещать граждан об особом противопожарном периоде.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов напомнил, что в настолько жаркую погоду риски возгораний существенно возрастают. При этом все ответственные службы лесных массивов и населенных пунктов региона пребывают в состоянии полной готовности.

— Все необходимые меры противопожарной безопасности должны соблюдаться, — отметил Дмитрий Азаров. — В случае необходимости на автодорогах должны выставляться дополнительные посты в связи с противопожарным периодом.