ВТБ ускорит начисление бонусов держателям карт

Теперь владельцы карт банка смогут получить кешбэк за транзакции по картам в течение 5 дней после покупки, а также войти в личный кабинет программы лояльности с помощью ВТБ ID.

Ускоренное начисление начнет действие с 11 июля и будет доступно всем клиентам, зарегистрированным в обновленной программе лояльности ВТБ. Получать мультибонусы можно, расплачиваясь картой банка в супермаркетах, кафе и ресторанах, транспорте или такси. Каждая транзакция вернется кешбэком в размере от 2%, который будет начислен на бонусный счет в срок от трех до пяти дней с момента покупки. Бонусы по транзакциям, обработанным с 1 июня по 10 июля, будут начислены до 14 июля

В рамках обновленной программы лояльности клиенты ВТБ теперь смогут войти в личный кабинет «Мультибонуса» с помощью ВТБ ID – достаточно ввести номер телефона и пароль от личного кабинета ВТБ Онлайн.

ВТБ обновил программу лояльности для розничных клиентов с 16 мая. Банк ввел единую систему вознаграждений, которая позволяет пользователям получать кешбэк от 2% за оплату покупок в трех популярных категориях. Кроме того, всем владельцам карт банка доступен повышенный кешбэк в магазинах партнеров – до 50%. Также банк перешел на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы.