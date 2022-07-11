ОЭЗ «Тольятти» стала лидером России по динамике роста новых рабочих мест

В 2021 году выручка резидентов выросла на 46% и составила более 11 миллиардов рублей.

Флагманская инвестиционная площадка Самарской области ОЭЗ «Тольятти» стала лидером России по динамике количества рабочих мест, которые создают резиденты особой экономической зоны. Рейтинг составляется Минэкономразвития России, площадка Самарской области соревновалась с другими промышленно-производственным ОЭЗ. Тольяттинская инвестплощадка также вошла в ТОП-3 по накопленным результатам с начала функционирования.

Напомним, что создание комфортной инвестиционной среды стало возможно в том числе благодаря региональным мерам поддержки. Сейчас в ОАЗ «Тольятти» 31 резидент, 13 уже успешно функционируют. До конца 2022 года ожидается открытие еще нескольких крупнейших производств на базе инвестплощадки. В 2021 году выручка резидентов выросла на 46% и составила более 11 миллиардов рублей. Резидентами было создано 2,4 тысячи рабочих мест, в проекты было инвестировано более 19 миллиардов. рублей. Участники инвестплощадки перечислили в бюджет Самарской области приблизительно 3,7 миллиардов рублей налогов и таможенных пошлин.

— Особая экономическая зона «Тольятти» в очередной раз подтвердила свою эффективность, а также высокий интерес к ней со стороны российских и иностранных компаний и инвесторов, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.