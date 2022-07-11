Самарская семья потушила пожар в лесу между ТЦ «Амбар» и рекой Самара

Трава в нескольких местах уже успела сгореть. Фото: "Оранжевый скворечник"

В субботу, 9 июля, в лесу между ТЦ «Амбар» и рекой Самара в областной столице произошел пожар. Дальнейшее распространение огня остановили очевидцы - они заметили возгорание и поспешили на помощь. Эту историю добровольцы рассказали в социальных сетях.

- Мы с семьей возвращались с отдыха на протоке. Вдруг увидели дымовую завесу, а после обнаружили множественные очаги возгорания. Мы незамедлительно приступили к тушению, - сообщают неравнодушные самарцы.

По словам добровольцев, лес был подожжен на площади около 2 тысяч квадратных метров. В общей сложности им удалось обнаружить порядка 50 очагов возгорания. Самарцы не стали вызывать спасателей - решили, что справятся сами.

- Я тушил водой из баклажек и засыпал песком, благо там почва песчаная. А жена и дети забивали огонь палками и затаптывали ногами. Мы уверены, что кто-то специально поджег лес в нескольких местах, - рассказывает глава отважного семейства.

Полностью справиться с огнем им удалось за 30 минут. Теперь добровольцы гадают, кому помешал лес и кто решил избавиться от зеленых легких планеты таким ужасным способом.