Шесть человек погибли на водоемах Самарской области с 7 по 10 июля 2022 года

С начала года на водоемах губернии произошло 25 происшествий, погибло 18 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пришедшая на смену дождям жаркая погода позволяла жителям Самарской области провести время у водоемов. К несчастью, для некоторых отдых закончился трагично. По данным регионального ГУ МЧС, с 7 по 10 июля на водоемах губернии погибли шесть человек.

Одно из ЧП произошло днем 7 июля на озере Ладное в Кинеле - спасатели областной поисково-спасательной службы достали из водоема тело 14-летнего мальчика. Ночью 8 июля спасатели работали уже в поселке Усть-Кинельский - здесь на реке Большой Кинель погиб 59-летний мужчина. А спустя час той же ночью в Южном городе в реке Подстепновка утонул 11-летний ребенок. Еще одного 12-летнего мальчика удалось спасти.

На следующий день, 9 июля, череда трагических смертей продолжилась. Ночью в реке Уса Сызранского района утонул 38-летний мужчина. А 10 июля погибли сразу два человека - 22-летний парень утонул в реке Большой Кинель, а из реки Большая Глушица подняли тело 29-летнего мужчины.

В региональном ГУ МЧС отмечают, что трагедии, как правило, происходят при купании в необорудованных местах. Нередко люди решают окунуться в водоем, находясь в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

- Уважаемые жители Самарской области, в очередной раз обращаемся к вам - отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания. Не употребляйте алкоголь и следите за состоянием здоровья если намерены зайти в воду, - обращаются к самарцам спасатели.

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