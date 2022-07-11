Автомобилистов обеспечат питьевой водой на трассе М-5 в Самарской области

Завершить ремонт трассы около Жигулевска должны уже в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается ремонт трассы М-5 «Урал». Работы ведутся около Жигулевска (км 961 - км 970), из-за чего на въезде в город образуются пробки. И если в обычную погоду потерпеть заторы еще можно, то в жару они становятся настоящей проблемой. В связи с этим региональные власти решили обеспечить безопасность автомобилистов в период ремонта федеральной трассы.

- В Жигулевске большие пробки на протяжении всех выходных и сегодня. При таких температурах возникают дополнительные риски здоровью людей, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время совещания 11 июля.

И.о. начальника регионального ГУ МЧС Алексей Степанов сообщил, что пробка образуется от тольттинского до жигулевского путепровода. Оперативные группы контролируют движение и помогают тем, кто попал в затор. Глава региона подчеркнул, что необходимо предпринять весь комплекс мер по обеспечению безопасности на дороге, в том числе по ремонту техники и обеспечению людей питьевой водой.