Куйбышевский НПЗ на 12% увеличил производственные возможности по выпуску высокооктановых бензинов

Внедрение передовых технологий и новых решений - один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Фото: www.rosneft.ru

Куйбышевский НПЗ (входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть») повысил эффективность производственных процессов по выпуску высокооктановых бензинов высшего экологического класса.

Благодаря реализации технических решений, возможности завода по производству автобензина АИ-92 класса «Евро 5» увеличилась на 12%. Экономический эффект от внедрения мероприятий оценивается более чем в 0,5 млрд руб.

Внедрение передовых технологий и новых решений - один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Куйбышевский НПЗ последовательно работает по направлениям повышения эффективности технологических установок, энергоэффективности, снижения воздействия на окружающую среду.

Общий экономический эффект от мероприятий, реализованных в рамках программы повышения операционной эффективности Куйбышевского НПЗ, составил более 450 млн руб. по итогам 2021 года.