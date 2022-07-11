Власти потратят еще 783,7 млн рублей на подготовку к строительству метро в Самаре

Новая станция появится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное управление капитального строительства объявило поиск подрядчиков, которые займутся подготовкой к строительству станции метро «Театральная» в Самаре. На все работы планируется выделить порядка 783,7 млн. рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Победитель первого аукциона уже определен. Ему предстоит выполнить ряд работ, в том числе - демонтировать трамвайные пути на ул. Галактионовской и ул. Полевой, а в 2024 году вернуть их на свои места. На эти цели выделено 458,5 млн. рублей.

Вторая заявка пока находится на рассмотрении комиссии. Известно, что победитель данного аукциона должен будет переустроить сеть ливневой канализации и выполнить благоустройство территории. Срок - до конца ноября 2022 года. Работы оценили в 325,2 млн. рублей.

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