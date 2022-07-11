В Сызрани закрыли кафе, в котором в июле 2022 года произошло массовое отравление

Посетители кафе были госпитализированы в больницу с отравлением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сызрани начала проверку по факту пищевого отравления посетителей местного кафе. Информацию сообщает пресс-служба надзорного органа.

ЧП произошло в Сызрани в начале июля. Местные жители решили перекусить в одном из заведений, однако многие из них оказались в больнице с отравлением. По словам местных жителей, пострадали как взрослые, так и дети. Некоторых пришлось госпитализировать.

- 8 июля 2022 года потребители кафе обратились за медицинской помощью с диагнозом острый гастроэнтерит. Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг общественного питания, - информирует прокуратура Самарской области.

Проверка покажет, усматривается ли в действиях ответственных лиц преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Само кафе в данный момент не работает. Его закрыли на время проведения проверок в соответствии с предписанием контролирующего органа.