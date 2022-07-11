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Общество11 июля 2022 16:50

В Самаре обнаружили спортивный автомобиль, разъезжающий по Волге

Необычная техника пересекала реку около городских берегов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Необычная техника в очередной раз удивила самарцев

Необычная техника в очередной раз удивила самарцев

Областная столица не перестает удивлять местных жителей. На этот раз горожане обнаружили необычную технику, плавно пересекающую Волгу. По реке вдоль берегов Самары плыл спортивный автомобиль.

Речная прогулка попала в объектив самарского видеоблогера Евгения Щекина. На кадрах видно, как ярко-желтый спорткар уверенно движется по Волге.

- Просто шик. Оригинально. Осталось плавающий автобус где-то найти для пополнения «автопарка», - написал в комментариях один из местных жителей.

Самарцы также отмечают, что необычную технику можно взять напрокат прямо в городе.

Отметим, что ранее жители областной столицы уже сталкивались с водными автомобилями. В мае текущего года они встретили красно-оранжевый спорткар, рассекающий по волжским волнам.