КамАЗ выгорел дотла на трассе в Самарской области 11 июля 2022 года

ЧП произошло на обочине дороги. Фото: Фанис Кузьмин

Днем в понедельник 11 июля в Самарской области произошло «огненное» ЧП. На одной из трасс региона вспыхнул «КамАЗ». Информацию о происшествии сообщили очевидцы.

По словам свидетелей ЧП, несчастный случай произошел на трассе «Сергиевск-Чекалино-Большая Чесноковка» в Сергиевском районе. Проезжающим мимо водителям открылась страшная картина: грузовой автомобиль выгорел буквально дотла. Огонь полностью охватил транспортное средство - кабина «КамАЗа» сгорела, относительно целой осталась только задняя часть кузова. Судя по всему, до прицепа грузовика огонь добраться не успел.

Очевидцы отмечают, что «КамАЗ» удалось эвакуировать с места ЧП только к вечеру. Причина возгорания неизвестна, о пострадавших не сообщается.