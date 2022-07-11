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Общество11 июля 2022 18:00

В Самарскую область к выходным 16-17 июля 2022 года придут дождь и град

Погода в регионе немного переменится
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Температура воздуха в регионе станет комфортнее

Температура воздуха в регионе станет комфортнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к концу рабочей недели нормализуется погода. Жара отступит, а ей на смену придут комфортные температуры воздуха. Правда, стоит ждать и небольших сюрпризов. Подробности сообщили в Приволжском УГМС.

- Первая половина недели будет такой же жаркой. Изменения начнутся после среды - через нашу территорию пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра, и ослабление жары, - рассказывают синоптики.

Согласно прогнозу, со второй половины недели температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах 20-26 градусов. Грозы и дожди ожидаются в среду, четверг и пятницу. А в субботу, 16 июля, в Самарскую область вернется ясная погода, которая сохранится до воскресенья.