Самарский университет и СГЭУ попали в топ вузов России по уровню зарплат молодых специалистов

Исследование коснулось специалистов, окончивших учебу в 2016-2021 годах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два вуза Самары в 2022 году вошли в рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере экономики и финансов и получивших дипломы в 2016-2021 годах. Информацию сообщает сервис SuperJob.

В топе - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева и Самарский государственный экономический университет. Самарский университет занял 15 позицию рейтинга. За последний год средняя зарплата выпускников вуза выросла на 5 тысяч рублей и теперь составляет 70 тысяч рублей. Заработок бывших студентов СГЭУ увеличился на 4 тысячи рублей. В среднем они получают за свою работу 67 тысяч рублей, что позволило вузу занять 17 строчку рейтинга.

При этом выпускники СГЭУ чаще всего остаются трудиться на малой родине - в Самаре работает 85% специалистов. Выпускники Самарского университета тоже не спешат покидать областную столицу, но данный показатель у вуза чуть ниже - 80%.