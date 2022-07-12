В Самаре 12 июля 2022 года залило водой улицу Киевскую

Выяснять причину потопа будут работники коммунальной службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром во вторник 12 июля жители Самары обнаружили поток воды, текущий по улице Киевской. Информацию об утечке самарцы опубликовали в социальных сетях. Они также поделились видеозаписью.

Судя по кадрам, залит оказался небольшой участок, однако происшествие вызывало беспокойство жителей. Они отмечают, что улица только недавно пережила ремонт и жители волнуются, что ремонтные работы скажутся на обновленном асфальте.

- Приедет экскаватор и будет вскрывать совсем новый асфальт, чтоб найти причину прорыва воды, - пишут обеспокоенные самарцы.

Напомним, ранее в областной столице произошло куда более мощное и зрелищное ЧП - на пересечении ул. Больничной и Первомайской из-под земли забил огромный мощный фонтан. Выяснилось, что потоп случился из-за гидравлических испытаний теплосетей.