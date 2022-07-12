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Общество12 июля 2022 6:04

В Самаре 12 июля 2022 года залило водой улицу Киевскую

Местные жители полагают, что на участке прорвало водопроводную трубу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Выяснять причину потопа будут работники коммунальной службы

Выяснять причину потопа будут работники коммунальной службы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром во вторник 12 июля жители Самары обнаружили поток воды, текущий по улице Киевской. Информацию об утечке самарцы опубликовали в социальных сетях. Они также поделились видеозаписью.

Судя по кадрам, залит оказался небольшой участок, однако происшествие вызывало беспокойство жителей. Они отмечают, что улица только недавно пережила ремонт и жители волнуются, что ремонтные работы скажутся на обновленном асфальте.

- Приедет экскаватор и будет вскрывать совсем новый асфальт, чтоб найти причину прорыва воды, - пишут обеспокоенные самарцы.

Напомним, ранее в областной столице произошло куда более мощное и зрелищное ЧП - на пересечении ул. Больничной и Первомайской из-под земли забил огромный мощный фонтан. Выяснилось, что потоп случился из-за гидравлических испытаний теплосетей.