В Самарской области «Ласточка» перевезла миллионного пассажира

Скоростной поезд пользуется большой популярностью у жителей региона Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пригородный скоростной поезд «Ласточка» на днях перевез миллионного пассажира. Счастливый билет сообщением Самара-Жигулевск приобрела сотрудница одного из тольяттинских предприятий Екатерина Ронзина. Представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская ППК» поздравили ее, вручили сертификат на бесплатный годовой проезд и памятные сувениры.

- Я живу в Самаре, а работаю в Тольятти. «Ласточкой» пользуюсь с момента запуска. Для меня это самый быстрый и удобный вид транспорта, - рассказывает Екатерина.

Девушка также призналась, что любит посещать Тольятти в выходные - для знакомства с достопримечательностями города. Она увлекается фотографией, а в Автомобильной столице много интересных локаций.

Напомним, что в первый рейс по маршруту Самара - Жигулевское Море «Ласточка» выдвинулась 11 июня 2021 года. С 1 сентября 2021 года путь продлили до станции Жигулевск. Кроме того, была запущена новая «Ласточка» по популярному туристическому направлению региона Самара - Сызрань.

- «Ласточки» с первого дня пользуются популярностью у жителей Самарской области. Их запуск повысил мобильность населения Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Октябрьска, увеличил количество рабочих мест, - говорит начальник участка АО «Самарская ППА» Елена Рыбакова.

По ее словам, решающую роль в востребованности поезда сыграли скорость и качество поездки. Дополнительную популярность должно придать продление направления до станции Тольятти.