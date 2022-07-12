Депутаты оценили благоустройство дворов в Кинеле

Во дворах привели в порядок детские площадки и внутриквартальные проезды

В Кинеле продолжается благоустройство дворовых территорий. Их преображают в рамках партийного проекта ЕР «Городская среда» и госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». На днях туда наведались депутаты. Они проверили, как обновили площадки у жилых домов.

Так, преобразился двор дома № 1а по улице Куйбышева в поселке Алексеевка. Там обновили игровую площадку, песочницы, качели, горки, лесенки и турники. Для взрослых установили удобные скамейки. Кроме того, отремонтировали дворовой проезд и забетонировали склоны. Чтобы они не смотрелись слишком строго и скучно, депутат «Единой России» Александр Живайкин предложил украсить их детскими рисунками.

Также благоустроили двор дома № 10 на улице Невской. Там заасфальтировали внутридворовую дорогу, привели в порядок входные группы у подъездов, установили новые лавочки и урны, а еще сделали освещение и системы отвода воды.

- Мы видим, что бюджетные средства направляются в первую очередь на выполнение наказов жителей региона. В срок и качественно благоустраиваются дворы и общественные территории. Мы все прикладываем максимум усилий, чтобы эти работы велись по нарастающей, - отметил зампредседателя Самарской губдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Напомним, с 2017 года в Кинеле по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 58 дворов и 14 общественных пространств. В этом году планируется обновить еще 7 дворов. Дизайн-проекты разработают с учетом пожеланий жителей.