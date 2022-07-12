Самарские единороссы передали очередную партию книг детям Донбасса

Депутат передал в Снежное сотни книг Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ближайшую пятницу, 15 июля, из Самары в город Снежное ДНР отправится очередной гуманитарный груз. В его состав войдут более сотни книг. Их в региональное отделение «Единой России» передал депутат госдумы Леонид Симановский.

Литература предназначена детям Донбасса. Здесь есть художественные произведения, народные и авторские сказки, творения современных детских писателей и русских классиков.

- Это книги на русском языке. Раньше все говорили, что книга - лучший подарок. Я хочу эти книги подарить детям Донецкой и Луганской областей. Хочу пожелать, чтобы они понимали, что книги - это очень важно, чтобы читали их, наслаждались и понимали, что они и русские - настоящие братья, - заявил Симановский.

Политик признался волонтерам, что и сам любит читать. Активисты же заявили, что сбор литературы, в том числе и учебной, продолжается. Упакованы и готовы к отправке более 700 томов. Среди них в том числе книги и по истории России и Самарской области.

Депутат пообещал, что передаст еще 200 книг для ребят из ДНР. Они пополнят фонд библиотеки Снежнянской среднеобразовательной школы.