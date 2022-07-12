Мужчина с обрезом напугал прохожих в Чапаевске

Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны / Фото: Росгвардия Самарской области

На днях в Чапаевске было неспокойно. Местные жители заметили мужчину, который разгуливал по улице Крайней с охотничьим ружьем. Вид вооруженного человека их напугал, и они вызвали правоохранителей. На место направили ближайший экипаж Росгвардии.

Стражи порядка нагнали дебошира в лесополосе в районе улице Крайней. Им оказался 34-летний житель Липецкой области. Как выяснилось, мужчина повздорил со своим знакомым – 35-летнийм местным жителем. Он угрожал приятелю расправой. Для дополнительного устрашения гость из другого региона два раза выстрелил в воздух из обреза охотничьего ружья. По данным правоохранителей, оружие официально не зарегистрировано.

Росгвардейцы задержали нарушителя спокойствия и передали его коллегам из полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Сейчас стражи порядка продолжают разбираться в случившемся.