Под Сызранью нашли 25-летнего мужчину, которого искали по всей Самарской области

Пропавшего обнаружили рядом с железной дорогой Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сотрудники Сызранского линейного отдела за сутки нашли 25-летнего местного жителя. Мужчина бесследно исчез 8 июля и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Пропавшего искали по всей Самарской области. В ориентировках сообщалось, что он ушел из своего дома в Старая Рачейка, однако может находиться в любом районе и городе.

Отыскать жителя Старой Рачейки удалось 9 июля 2022 года благодаря сообщению дежурного по станции Балашейка. Мужчина позвонил в дежурную часть Сызранского линейного отдела и сообщил, что в районе перегона ст. Балашейка - ст. Рачейка машинист грузового поезда заметил человека. Обнаруженный им мужчина находился на междупутье. Сотрудники Сызранского ЛО на транспорте немедленно выехали на место и начали поиски.

- Полицейские неоднократно обошли территорию вдоль железнодорожных путей протяженностью в несколько километров, но результатов не было. Обнаружить мужчину удалось спустя 7 часов - он находился в небольшом помещении, расположенном около перегона. Мужчина был сильно напуган, на контакт с сотрудниками полиции не шел, - сообщают в пресс-службе Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте.

Ситуацию осложнило отсутствие документов и телефона для связи с родными. Его доставили в следственный отдел. Здесь сотрудники выяснили, что перед ними - пропавший житель села Старая Рачейка. Мужчину передали родственникам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.