Самарскому бизнесмену не удалось обжаловать приговор за дачу 3 млн рублей сотруднику ФСБ

Предприниматель пытался соблазнить силовика деньгами и бутылкой коньяка / Фото: УФСБ по Самарской области

Самарский областной суд оставил в силе приговор бизнесмену Вячеславу Усынину. Мужчину признали виновным в даче взятки сотруднику ФСБ и дали 6 лет колонии строгого режима. Стороне защиты не удалось обжаловать решение нижестоящей инстанции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону

Напомним, 51-летнего бенефициара одной из компаний региона задержали в феврале 2020 года - при попытке дать взятку силовику. Мужчина пытался подкупить правоохранителя, чтобы его не наказали за выявленные нарушения в сфере налогообложения. Также он надеялся, что сотрудник ФСБ выступит в роли его покровителя.

Бизнесмен собрал 3 миллиона рублей, взял бутылку коньяка и сложил все это в красивую коробку. Сразу после передачи презента Вячеслава Усынина задержали. Как выяснилось, силовик действовал в рамках оперативного эксперимента.

В мае 2021 года предпринимателя признали виновным в даче взятки и приговорили к реальному сроку лишения свободы. Он с таким решением не согласился и попытался его обжаловать. Однако облсуд оставил приговор без изменения.