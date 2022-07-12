В Самаре суд пересмотрит дело о гибели студента медицинского колледжа

Депутат инициировал запросы в региональную прокуратуру и СУ СК РФ по Самарской области. Фото: Александр Хинштейн

В Самаре суд в очередной раз пересмотрит уголовное дело по факту гибели студента в медицинском колледже им. Ляпиной. Молодой человек погиб весной прошлого года от удара током. Следствие полагает, что погибший дотронулся до токоведущих частей в электрическом шкафу, который перед этим взломал. В результате поражения током 18-летний парень скончался на месте ЧП.

Виновным в трагедии посчитали дежурного электрика колледжа Игоря Родионова. Однако мужчина оказался не согласен с обвинением и привел аргументы в свою защиту.

- Уголовное преследование в мой адрес считаю необоснованным. Было сфальсифицировано удостоверение, что у меня якобы имелся допуск к работам в 1000 В, - рассказывал Родионов на приеме у депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в мае 2022 года.

Парламентарий осмотрел заявление и обнаружил признаки подделки, сообщает пресс-служба Александра Хинштейна. Депутат инициировал запросы в региональную прокуратуру и СУ СК по Самарской области с требованием о пересмотре дела. В результате 11 июля 2022 года Октябрьский районный суд Самары вернул дело на доследование.