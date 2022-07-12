Строительство ФОКа с бассейном на стадионе «Заря» в Самаре может начаться в 2023 году

Стадион "Заря" реконструируют и оснастят новыми спортобъектами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре обсудили дальнейшую судьбу стадиона «Заря». Он находится на пересечении улиц Мориса Тореза и Советской Армии. Власти намерены возродить этот спортивный объект. Об этом на встрече с местными жителями заявила глава города Елена Лапушкина.

- Администрация Самары сейчас рассматривает варианты финансирования восстановления спортобъекта в 2023 году. Департаменту градостроительства и департаменту физической культуры и спорта поручено изучить типовые проекты реконструкции стадионов и рассмотреть возможность их реализации на «Заре», - рассказала мэр.

Проектно-сметная документация на восстановление «Зари» уже разработана. Ее направили на госэкспертизу. После получения положительного заключения власти направят заявку на выделение средств. На стадионе планируют обустроить футбольное поле с искусственным покрытием, сделать легкоатлетический сектор (беговая дорожка) и сектор для прыжков в длину. Также там появятся трибуны, хозяйственный блок и ФОК с бассейном.