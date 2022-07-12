В Самарской области мужчина отдохнул с незнакомцами и остался без денег

По подозрению в совершении преступления полицейскими был задержан ранее не судимый 22-летний парень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе будут судить 22-летнего жителя Большечерниговского района. Молодого человека обвиняют в совершении кражи и мошенничестве.

По информации областного ГУ МВД, преступление было совершено в апреле текущего года в Исаклинском районе. 36-летний местный житель пил алкоголь вместе с двумя малознакомыми мужчинами около своего подъезда. Он не помнил, как вернулся домой - слишком много выпил. А на утро обнаружил, что у него пропала сумка, в которой лежали банковские карты, телефон, ключи и документы. О произошедшем мужчина сообщил в полицию.

Полицейские оперативно вышли на подозреваемых. Один из них - 22-летний житель Большечерниговского района - признался в содеянном. По его словам, пока пострадавший был пьян, он приложил его палец к сканеру отпечатка на телефоне и разблокировал аппарат. После этого подозреваемый через мобильное приложение перевел 20 тысяч рублей со счета пострадавшего на счет своей знакомой. Карту он забрал и после расплачивался ей в магазинах, а телефон и паспорт выкинул в мусорку.

Общая сумма похищенных средств составила 30 тыс. рублей. Обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.