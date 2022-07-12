В Сызрани в квартире нашли завернутый в покрывало труп мужчины

Предполагаемого убийцу задержали и отправили под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлый четверг, 7 июля 2022 года, на улице Красноуральской в Сызрани произошло ЧП. Там в квартире одного из домов нашли труп 45-летнего мужчины, завернутый в покрывало. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- На шее и туловище погибшего были обнаружены множественные ножевые раны. Осмотр места происшествия показал, что злоумышленник вынес из квартиры все предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия преступления, - рассказали следователи.

Вскоре правоохранители вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался 33-летний хозяин квартиры, который ранее уже был судим. Мужчина рассказал, что 4 июля он распивал алкоголь с приятелем. В какой-то момент собутыльники начали оскорблять друг друга, завязалась ссора. Сызранец схватил нож и несколько раз ударил им знакомого. После этого он сбежал.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия.