В Самарской области еще 55 человек заразились коронавирусом 12 июля 2022 года

С начала пандемии в регионе зафиксировали 386 385 случаев заражения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 55 человек. Статистические данные предоставили в региональном оперштабе.

Основное количество заболевших проживает в Самаре - 13 человек. Девять случаев заболевания обнаружили в Тольятти, пять в Сызрани и семь - в Приволжском районе. В Хворостянском и Елховском районах заразились по пять человек, в Ставропольском и Безенчукском районах, а также в Отрадном выявлено по два случая. По одному заболевшему обнаружено в Большеглушицком, Сергиевском, Богатовском районах, в Похвистнево и Чапаевске.

Таким образом к 12 июля 2022 года общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло 386 385. За все время вспышки заболевания болезнь не успели побороть 7 909 человек, в том числе двое - за последние сутки.