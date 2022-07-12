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Общество12 июля 2022 9:47

Минтранс прокомментировал затянувшийся запуск скоростных судов «Валдай» в Самаре

Перевозки на новом речном транспорте обещали начать с 1 июля 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Первый "Валдай" прибыл в Самару в начале мая 2022 года

Первый "Валдай" прибыл в Самару в начале мая 2022 года

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары поинтересовались у чиновников, когда, наконец, запустят скоростные суда «Валдай-45Р». Сначала перевозки на новом речном транспорте обещали начать в июне, потом появилась информация о 1 июле 2022 года. Сейчас уже середина лета, но в Винновку и Ширяево по-прежнему ходят только обычные теплоходы. Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Самарской области.

- Судоходная компания (ООО «Волга-Трэвэл») завершает оформление разрешительной документации. В ближайшее время она объявит о точной дате начала перевозок на суднах «Валдай-45Р», - сообщили представители ведомства на своей странице в соцсети.

Напомним, первый скоростной «Валдай» прибыл в Самару в начале мая 2022 года. Изначально сообщалось, что стоимость проезда на нем составит около 600 рублей. Однако потом на сайте перевозчика появилась информация, где были указаны куда большие цены – 800 рублей по будням и 1100 рублей по выходным. Через некоторое время расписание и стоимость билетов убрали. Компания «Волга-Трэвэл» пообещала предоставить график движения судов позднее.

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