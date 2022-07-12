В Самаре для строительства станции «Театральная» изымут еще шесть домов

Строительство станции начнется в скором времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается подготовка к строительству станции метро «Театральная». Перед возведением объекта властям предстоит провести ряд работ, в том числе - изъять здания, попавшие в зону стройки.

В данный список вошли еще шесть домов. Информация об их изъятии появилась на официальном сайте мэрии. Согласно документу, власти изымут многоквартирный дом на ул. Ленинская, 244, а также дома на ул. Самарская, 182-184, 227, 243-254, 250, 269.

Напомним, ранее стало известно об изъятии зданий на улице Галактионовская. В перечень вошли не только дома, но и гаражи.