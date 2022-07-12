В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продукты

В областной столице проверили цены на продукты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты рассказали местным жителям, как сэкономить на продовольственные товары. В областном центре провели ежедневный мониторинг цен.

По данным городской администрации на 12 июля 2022 года, выгоднее всего купить картофель в «Ленте» Железнодорожного района за 39,99 рублей/килограмм. Там же можно приобрести гречневую крупу за 106,25 рублей/килограмм. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/литр – в «Магните» в Куйбышевском районе. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать рост цен на продукты.