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Общество12 июля 2022 11:13

Гроза, град и шквалистый ветер обрушатся на Самару 12 июля 2022 года

МЧС призывает жителей быть осторожнее и не выходить из зданий
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцев ждет погодный Армагеддон

Самарцев ждет погодный Армагеддон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области в ближайшие 1-2 часа резко ухудшится погода. На регион надвигаются гроза и шквалистый ветер (до 15-20 м/с). Также возможен град.

- Объявлен желтый уровень опасности. Неблагоприятная погода сохранится ночью и днем в среду, 13 июля 2022 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Лучше всего в ближайшее время не выходить из зданий. Если непогода застигнет на улице, стоит как можно быстрее найти себе укрытие – подъезд или подземный переход. При грозе необходимо держаться подальше от воды, а при сильном ветре – от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Спасатели советуют поставить машины в гараж или вдали от непрочных конструкций.