В Самарской области вырос спрос на сотрудников летом 2022 года

В регионе увеличился спрос на сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области исследователи отметили потребность компаний в сотрудниках летом 2022 года. Работодатели открыли на 10% больше вакансий.

По данным службы исследований hh.ru, после анализа ситуации по спросу на персонал, оказалось, что в июне в регионе было открыто больше вакансий, чем в мае 2022 года. Это один из самых существенных месячных приростов с начала года. Специалисты сообщают, что наибольшая потребность в сотрудниках наблюдается в сфере страхования.

Также отмечают, что в шести сферах предложения о работе сократились. В их число попали: автобизнес, научно-образовательная сфера, индустрия гостеприимства, сфера ИТ, телеком и сфера безопасности.