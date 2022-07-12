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Общество12 июля 2022 11:27

В Самарской области вырос спрос на сотрудников летом 2022 года

Исследователи проанализировали ситуацию на рынке
Алена ПРОВКИНА
В регионе увеличился спрос на сотрудников

В регионе увеличился спрос на сотрудников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области исследователи отметили потребность компаний в сотрудниках летом 2022 года. Работодатели открыли на 10% больше вакансий.

По данным службы исследований hh.ru, после анализа ситуации по спросу на персонал, оказалось, что в июне в регионе было открыто больше вакансий, чем в мае 2022 года. Это один из самых существенных месячных приростов с начала года. Специалисты сообщают, что наибольшая потребность в сотрудниках наблюдается в сфере страхования.

Также отмечают, что в шести сферах предложения о работе сократились. В их число попали: автобизнес, научно-образовательная сфера, индустрия гостеприимства, сфера ИТ, телеком и сфера безопасности.