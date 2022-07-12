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Общество12 июля 2022 11:50

В Самарской области из-за жары объявлен желтый уровень опасности 13 и 14 июля

Жителям рекомендуют быть осторожнее
Алена ПРОВКИНА
Жителей предупредили об аномальной жаре

Жителей предупредили об аномальной жаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область наконец-то вернулась летняя погода. Только на этот раз из-за аномальной жары объявлен желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе 13 и 14 июля 2022 года ожидается жаркая сухая погода. Местами температура воздуха поднимется до +35 градусов. Жителей предупредили о необходимости соблюдения ряда правил.

Жара может пагубно влиять на здоровье самарцев. Не рекомендуется долго находиться на солнце, также лучше избегать физических нагрузок. Лучше пить как можно больше воды, об этом сообщили специалисты ГУ МЧС России по Самарской области.