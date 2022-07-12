Самарских школьников ждет творческий онлайн-лагерь со звездами

Компания МТС в рамках благотворительного проекта«Поколение М» запустила первый всероссийский бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет, где дети могут развивать свои творческие способности, выполняя конкурсные задания от мастеров проекта, блогеров и звездных наставников.

Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте «Поколение М»с 11 июля по 31 июля. В лагере организовано три смены, в которых участники из Самарской области и других регионов России смогут продемонстрировать свои работы в сети. Каждая смена длится одну неделю, можно участвовать в любом количестве смен онлайн-лагеря.Творческие мастер-классы открыты для всех подписчиков телеграм-канала «Поколения М».

Каждую неделю звездное жюри проекта выбирает победителей конкурсов онлайн-лагеря. Наградами для них станут приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М». Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы детей загружаются на сайт проекта для участия в основных творческих конкурсов «Поколение М», и ребята получают шанс выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и другие полезные призы.

Смены различаются по тематике:

- до 17 июля продлится смена «Музыка, вокал и танец»;

- с 18 по 24 июля - «Фотография»;

- с 25 по 31 июля - «Рисунок».

Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети»и артист лейбла Gazgolder Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тиха и другие.

«Ребята из Самарской области принимают активное участие в конкурсах проекта «Поколение М», и наш регион не раз был лидером по числу участников в разных номинациях. Творческий онлайн-лагерь с настоящими профессионалами своего дела - это отличная возможность для детей прокачать свои навыки, попробовать новые виды творчества, а также найти новых друзей и единомышленников. И все это в удобном для современных подростков онлайн-формате, который позволяет из любой точки страны напрямую общаться со звездными наставниками», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколение М”входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколение М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта «Поколение М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.