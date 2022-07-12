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Происшествия12 июля 2022 12:30

В Тольятти акционерное общество незаконно выплатило премии на 600 тысяч рублей

Руководители воспользовались своим служебным положением
Алена ПРОВКИНА
Незаконная выплата ударила по бюджету

Незаконная выплата ударила по бюджету

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти представители акционерного общества «Производственное объединение коммунального хозяйства» предстанут перед судом. Они незаконно выплачивали премии.

По сообщению прокуратуры Самарской области, подобные выплаты пагубно сказались на бюджете компании. Руководители общества воспользовались своим служебным положением и начислили более 600 тысяч рублей. Отмечают, что, по результатам деятельности общества, 2021 год стал убыточным для производственного объединения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.