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Происшествия12 июля 2022 12:40

Женщина не виновата: в Самаре поставили точку в деле об убийстве семьи на Клинической

В Самаре опровергли, что свою семью на Клинической в 2019 году убила женщина
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Расследование дела завершено

Расследование дела завершено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи поставили точку в деле об убийстве на улице Клинической. Трагедия произошла в ноябре 2019 года. Там были обнаружены мертвыми местные жители - 57-летний мужчина, его супруга и их маленькая дочка.

Изначально правоохранители пришли к выводу, что в трагедии виновата женщина. Она расправилась с мужем и ребенком, а после покончила с собой. Однако в 2021 году сыщики пришли к иным выводам и опровергли первоначальную версию.

- Установлено, что преступление совершил хозяин квартиры. Он нанес удары ножом жене и ребенку, а затем покончил с собой, - сообщили в СУ СК России по региону.

Сейчас уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено в связи с его смертью. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибших.