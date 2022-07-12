В Самаре полицейские нашли вора-рецидивиста по татуировкам

Суд приговорил задержанного к двум годам в исправительной колонии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники самарской полиции нашли подозреваемого в краже велосипеда по характерным татуировкам на его руке. Мужчина уже был знаком правоохранителям - он неоднократно судим за аналогичные преступления. Подробности этой истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Физкультурной. Неизвестный украл велосипед стоимостью 14 700 рублей, который находился в подъезде на 9-м этаже. Владелец транспорта сообщил о краже в полицию. Оперативники осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер. При просмотре они увидели мужчину, который выносил из подъезда пропавший велосипед. Полицейские обратили внимание на татуировки на руке неизвестного и поняли, что перед ними - ранее неоднократно судимый за кражи 29-летний житель Самары. Подозреваемого задержали.

- Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что перепродал чужое имущество незнакомому мужчине за 3 000 рублей, вырученные деньги потратил на личные нужды, - информируют в региональном ГУ МВД.

Промышленный районный суд признал задержанного виновным в совершении преступления. С учетом неотбытого условного срока за совершение имущественного преступления в Железнодорожном районе, его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.