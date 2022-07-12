«Крылья Советов» открывают продажу билетов на первый домашний матч нового сезона

Первым соперником самарцев на домашней арене станет "Торпедо" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Во вторник, 12 июля 2022 года, самарские «Крылья Советов» объявили о старте продаж билетов на первый домашний матч нового сезона. Это будет игра 3 тура РПЛ. Противник – «Торпедо». Поединок состоится на стадионе «Солидарность Арена» 31 июля 2022 года в 18:30.

Приобрести билеты можно на официальном сайте «КС», а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила спорта». Стоимость – от 400 рублей.

- Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте госуслуг, а также билета или абонемента, - говорится в сообщении самарского клуба.

Отметим, билеты на секторы А105-107 включают автопропуска на парковку Р1-Р2. Кроме того, для всех болельщиков будет доступна Южная парковка у стадиона. Ею можно будет воспользоваться бесплатно.