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Общество12 июля 2022 13:28

«Крылья Советов» открывают продажу билетов на первый домашний матч нового сезона

Игра состоится на стадионе «Солидарность Арена» 31 июля 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Первым соперником самарцев на домашней арене станет "Торпедо"

Первым соперником самарцев на домашней арене станет "Торпедо"

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Во вторник, 12 июля 2022 года, самарские «Крылья Советов» объявили о старте продаж билетов на первый домашний матч нового сезона. Это будет игра 3 тура РПЛ. Противник – «Торпедо». Поединок состоится на стадионе «Солидарность Арена» 31 июля 2022 года в 18:30.

Приобрести билеты можно на официальном сайте «КС», а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила спорта». Стоимость – от 400 рублей.

- Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте госуслуг, а также билета или абонемента, - говорится в сообщении самарского клуба.

Отметим, билеты на секторы А105-107 включают автопропуска на парковку Р1-Р2. Кроме того, для всех болельщиков будет доступна Южная парковка у стадиона. Ею можно будет воспользоваться бесплатно.