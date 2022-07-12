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Общество12 июля 2022 13:53

Шквалистый ветер и ливень разогнали отдыхающих с самарских пляжей 12 июля 2022 года

Непогода заставила горожан покинуть нагретый солнцем песок
Анастасия ФИЛАТОВА
Пляжи опустели из-за разбушевавшейся стихии

Пляжи опустели из-за разбушевавшейся стихии

Фото: Скриншот с видео

Во вторник, 12 июля 2022 года, на Самару обрушилась непогода. Ясный и солнечный день неожиданно сменился шквалистым ветром и ливнем. Пляжи, которые в последнее время ломятся от отдыхающих, вмиг опустели. Разбушевавшаяся стихия разогнала всех с нагретого песка.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял на видео, как дождь и ветер заставили людей покинуть пляж за Волгой. Из-за непогоды река потеряла покой. К берегу устремились многочисленные волны. Так что отдыхать у воды в таких условиях стало весьма проблематично и даже опасно.

Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, шквалистый ветер и грозы сохранятся до конца сегодняшнего дня. Возможен град. Между тем, в регионе по-прежнему будет жаркая погода. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до 32-35 градусов.