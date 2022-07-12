В Тольятти местный житель убил знакомого табуреткой

Молодой человек скоро предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали 18-летнего парня, убившего знакомого. Подозреваемый наносил удары потерпевшему табуреткой.

По сообщению прокуратуры Самарской области, уголовное дело направили суд. Известно, что молодой человек в марте 2022 года пил у себя в квартире вместе со своим знакомым. Из-за неприязни и ссоры 18-летний парень нанес потерпевшему 5 ударов табуреткой. На этом он не остановился. На некоторое время подозреваемый уходил из квартиры, а вернувшись с новыми силами добил знакомого ногами и стеклянной бутылкой.

От полученных травм пострадавший скончался. Обвиняемый в скором времени предстанет перед судом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет