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Общество12 июля 2022 14:07

В Тольятти создадут более 11 тысяч новых рабочих мест

Резиденты ТОСЭР «Тольятти» планируют инвестировать в свои проекты около 40,9 миллиардов рублей
Максим ВЕБЕР
В городе создадут более 11 тысяч новых рабочих мест

В городе создадут более 11 тысяч новых рабочих мест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашения с 4 резидентами ТОСЭР «Тольятти». Документы обязывают компании увеличить количество новых рабочих мест. Это позволит создать благоприятный климат в регионе для привлечения инвестиций и создаст комфортные условия для частного бизнеса.

— Тольяттинская ТОСЭР остается лидером по числу привлеченных резидентов. Сейчас в федеральный реестр включены 62 компании. Их работа благоприятно влияет на инвестиционный климат Самарской области, а также гарантирует стабильное развитие региона. Мы же, в свою очередь, оказываем резидентам необходимую поддержку и административное сопровождение, — отметил Дмитрий Богданов.

Количество рабочих мест, созданных 4 резидентами ТОСЭР «Тольятти», с которыми подписали соглашение, в ближайшее время возрастет в 3,8 раза — со 196 до 740. При этом общая сумма инвестиций, которые планируют вложить в реализацию своих проектов резиденты ТОСЭР «Тольятти», составляет 40,9 млрд рублей, инвесторы планируют создать более 11 тысяч рабочих мест. Сейчас их уже создано более 8000.