Губернатор Самарской области узнал у «Крыльев Советов» как проходит подготовка к новому сезону

Глава региона встретился с игроками, тренерским штабом и руководством. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с футболистами клуба «Крылья Советов». Глава региона пожелал игрокам успешного выступления.

Отмечают, что совсем скоро состоится чемпионат, на котором сыграет самарская команда. На встречу губернатор узнал у главного тренера о подготовке к новому сезону.

- Задачи по подготовке выполнили. Мы все готовы идти вперед и делаем все, чтобы «Крылья» дальше развивались. Команда должна прибавлять еще, - отметил наставник команды Игорь Осинькин.

Первый матч состоится совсем скоро – в субботу, 16 июля 2022 года. Самарский клуб сыграет с «Оренбургом», а после пройдет гостевая игра с «Зенитом».