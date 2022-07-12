В Самаре в драмтеатре буфету дадут «испытательный срок»

В драмтеатре решили вопрос с буфетом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском драмтеатре руководство пытается расторгнуть договор с буфетом. Сотрудникам и владелице дали время, чтобы провести «работу над ошибками».

В областном центре стало известно о конфликте театра с буфетом. Отмечают, что женщина-владелица торговой точки ведет бизнес в сфере питания. Она разместила буфет в драмтеатре и заключила необходимые документы. За время работы на заведение насылали проверки и писали письма. Сотрудники театра практически не посещали буфет из-за условий антисанитарии.

С просьбой решить вопрос владелица бизнеса обратилась к депутату Александру Хинштейну. Он сообщил, что подобные ситуации можно решить в гражданско-правовом поле. Сотрудникам буфета дали «испытательный срок» для работы над ошибками.