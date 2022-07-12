В Самарской области мужчина пострадал из-за состояния дорог на трассе М-5

Железная пластина пробила лобовое стекло. Фото: "Тольятти"

В Самарской области молодой человек сообщил в социальных сетях об аварии на трассе М-5. Водитель серьезно пострадал.

Отмечают, что мужчина ехал из Самары в Тольятти в июле 2022 года по автодороге М-5. Автор поста в социальных сетях сообщил, что в момент движения с проезжей части в сторону машины полетела железная пластина. Она попала в лицо и в руку мужчине.

Из-за происшествия, по словам автора поста, водителя ждет длительное восстановление. Сейчас автомобилист находится в больнице. Отмечают, что у пострадавшего раздроблены кости.