В Самаре власти отказали жителям в законности использования гаражей на Ставропольской

Власти не дали разрешение для гаражного кооператива Фото: Архив "КП"

В Самаре прошли обсуждения поправок в правила застройки. Власти приняли решение об использовании участков для гаражей и гаражных кооперативов.

Известно, что члены комиссии отказали местным жителям в использовании земельного участка. Гаражные кооперативы располагались на двух территориях – на улице Ставропольской и на улице Советской Армии. В администрацию с просьбой размещения застроек обратились собственники.

Что будет с гаражами и участками – пока неизвестно. Заявки рассмотрены, разрешение на условное использование территории не дали.