В Самаре на улице Победы планируют провести благоустройство

Мэр города обсудила благоустройство с местными жителями. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты планируют благоустроить улицу Победы. В настоящее время проводят ремонт дорог.

По сообщению городской администрации, мэр города Елена Лапушкина провела объезд районов и пообщалась с местными жителями. Стало известно, что к осени 2022 года рабочие проведут благоустройство на улице Победы.

Специалисты планируют выполнить мощение тротуаров, обустроить газон со специализированном автополивом. Также оформят парковочные места, установят новые осветительные приборы, скамейки и урны. Детски площадки оборудуют песочным двориком и покрытием.