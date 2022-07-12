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Общество12 июля 2022 16:57

В Самаре на улице Победы планируют провести благоустройство

На данный момент проводят ремонт дороги
Алена ПРОВКИНА
Мэр города обсудила благоустройство с местными жителями. Фото: городская администрация

Мэр города обсудила благоустройство с местными жителями. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты планируют благоустроить улицу Победы. В настоящее время проводят ремонт дорог.

По сообщению городской администрации, мэр города Елена Лапушкина провела объезд районов и пообщалась с местными жителями. Стало известно, что к осени 2022 года рабочие проведут благоустройство на улице Победы.

Специалисты планируют выполнить мощение тротуаров, обустроить газон со специализированном автополивом. Также оформят парковочные места, установят новые осветительные приборы, скамейки и урны. Детски площадки оборудуют песочным двориком и покрытием.